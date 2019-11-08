İnsan Hakları İzleme örgütünden Hırvatistan'ın Schengen'e alınma kararına itiraz

İnsan Hakları İzleme örgütünden Hırvatistan'ın Schengen'e alınma kararına itiraz

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Hırvatistan'ın göçmenlere "şiddet" uygulayarak sınırdan geri çevirmesinin insan hakları ihallerine yol açtığı gerekçesi ile Schengen alanına girmesinin engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu

08.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:13
İnsan Hakları İzleme örgütünden Hırvatistan'ın Schengen'e alınma kararına itiraz

(Human Rights Watch) 'ın göçmenlere "şiddet" uygulayarak sınırdan geri çevirmesinin insan hakları ihlallerine yol açtığı gerekçesi ile Schengen alanına girmesinin engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.


Avrupa Komisyonu 22 Ekim'de Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık yakmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Komisyonu'nu uyararak şiddet olaylarının yaşandığı bir yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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