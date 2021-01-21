İnsan Hakları İzleme Örgütünden Fransa'nın Mali'deki hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı
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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Fransa'nın Mali'deki hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı

21.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:07
İnsan Hakları İzleme Örgütünden Fransa'nın Mali'deki hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 3 Ocak'ta, Fransa'nın Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 3 Ocak'ta, Fransa'nın Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak Fulanilerin yaşadığı Bounti köyünün, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğradığı ve saldırıda sivillerin öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası insan hakları hukukunun, Mali ve Fransa hükümetlerini, güvenilir, derinlemesine ve tarafsız soruşturma açmaya mecbur bıraktığı belirtilen açıklamada, buna göre hava saldırılarının savaş hukukuna uygunluğunun belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonunun (MINUSMA), 6 Ocak'ta olaya dair bir soruşturma açtığı anımsatılarak, Mali ve Fransa'dan soruşturmaya, bölgeye uçuşlarla ilgili verilere erişim sağlayarak tam iş birliği içinde destek vermeleri istendi.

Bounti köyü, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğramıştı

Fransa, Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan Bounti köyüne 3 Ocak'ta Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin hava saldırısı düzenlediğini ve sadece teröristlerin vurulduğunu açıklamıştı. Mali ordusu da Fransa'nın açıklamasını destekleyerek sivil kayıp olmadığını ifade etmişti.

AA muhabirinin ulaştığı Mali Fulani Kültür Dostları Derneği (Tabital Pulaaku) ise saldırıda 19 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında terörist bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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