İnsan Hakları İzleme Örgütünden, Etiyopya'nın Tigraylılara baskı uyguladığı iddiası

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'dan yakın zamanda sınır dışı edilerek Etiyopya'ya dönen Tigraylılara, Etiyopya tarafından baskı uygulandığını öne sürdü.

HRW Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Nadia Hardman, görgü tanıklarıyla görüşülerek elde ettikleri bilgileri basınla paylaştı.

Hardman, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilerek Etiyopya'ya dönen Tigray etnik grubuna yönelik kitlesel tutuklama yapıldığını, bazılarından ise haber alınamadığını iddia etti.

Etiyopya'ya keyfi olarak alıkonulan Tigraylıların serbest bırakılması çağrısı yapan Hardman, " Suudi Arabistan'da korkunç bir şekilde tacize maruz kalan Tigraylı göçmenler, Etiyopya'ya geldiklerinde hapishanelere kapatılıyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya hükümeti ise Tigraylı ayrılıkçılara destek veren kişilerle mücadele ettiklerini öne sürdü.

Binlerce Tigraylı, daha iyi bir hayat için yasa dışı yollarla göç ediyor

Etiyopya'nın Amhara ve Tigray bölgelerinde yaşayan binlerce Tigraylı, daha iyi bir hayat için yasa dışı yollarla Suudi Arabistan ve Yemen'e göç ediyor.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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