İnsan Hakları İzleme Örgütü, yalan haberlerle ilgili yasal düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan Parlamentosunun onayladığı, "yalan haber" (fake news) yaymayı bir suç olarak kabul eden yasal düzenlemenin, ifade ve medya özgürlüğü ile bağdaşmadığını bildirdi.

HRW'nin resmi internet sitesinde yayımlanan haber de, Yunanistan Parlamentosunun yalan haber yayılmasını ceza gerektiren bir suç haline getiren yasal düzenlemeye dikkat çekilirken, "Yunan hükümeti derhal ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu hükmü iptal etmek için harekete geçmelidir." ifadesine yer verildi.

HRW, Ceza Kanunu'nun "Her kim alenen veya internet aracılığıyla herhangi bir şekilde toplumun ulusal ekonomiye, ülkenin savunma kabiliyetine ya da kamu sağlığına olan güvenini sarsacak ya da vatandaşlarda endişe ve korkuya yol açacak yalan haber yayar veya dağıtırsa en az üç ay hapis cezası ve para cezasına çarptırılır." ifadesinin yer aldığı 191. maddesi nedeniyle basın mensuplarının yanı sıra devlet politikalarını eleştiren kişilerin de ceza alabileceğine işaret etti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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