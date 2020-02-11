İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'de kayıp binlerce insanı araştırma çağrısı yaptı

11.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:30

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kürt yetkililer ve Suriye hükümetine IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde ortadan kaybolan binlerce insanın akıbetini soruşturma çağrısı yaptı.



HRW, salı günü yapılan çağrıda, yetkililerden aralarında yardım kuruluşlarında çalışanlar, gazeteciler ve aktivistlerin de bulunduğu kayıp 8 binden fazla insan için araştırma yapılmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle