İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Hindistan'daki vatandaşlık yasası "ayrımcı" YENİ İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan'da, geçen yıl aralık ayında Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"nı "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

YENİ İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan'da, geçen yıl aralık ayında Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"nı "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

HRW tarafından, "Hainleri Vur: Hindistan'ın Yeni Vatandaşlık Politikası Altında Müslümanlara Ayrımcılık" başlıklı 82 sayfalık bir rapor yayımlandı.

Raporda, yasa karşıtı gösteri düzenleyenlere hükümet destekçileri tarafından saldırıldığında polis ve diğer yetkililerin bu tür durumlara karşı müdahalede defalarca başarısız oldukları kaydedildi.

Polislerin, yasayı eleştirenleri gözaltına almada ve protesto edenleri dağıtmada hızlı olduğu vurgulanan raporda, emniyet yetkililerinin bu tür gruplara karşı ise "aşırı" ve "ölümcül" güç kullandığına dikkat çekildi.

Raporda, yasanın, milyonlarca Hint Müslümanının hakları için bir tehdit olduğuna işaret edildi.

HRW'nin raporu, Yeni Delhi, Uttar Pradeş ve Assam eyaletinde 100'ün üzerinde şiddet mağduru ve onların aileleri ile hukuk uzmanı, akademisyen, aktivist ve polis yetkilileriyle görüşmelere dayanıyor.

"Hükümet politikaları şiddete ve polis eylemsizliğine kapı açtı"

HRW Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halka birlikte mücadele çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Ancak henüz Müslüman karşıtı şiddet ve ayrımcılığa karşı birlik çağrısı yapmadı." dedi.

Ganguly, "Hükümet politikaları, ülke çapında Müslümanlar ve diğer azınlık grupları arasında korkuya yol açan çetelerin şiddetine ve polisin eylemsizliğine kapı açtı." diye konuştu.

Öte yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Şahnavaz Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun hassas olması sebebiyle yorum yapamayacaklarını söyledi.

Müslümanlar, yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2'inci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA