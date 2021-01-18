İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden İsrail'e "Filistinlilere aşı sağla" çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrailli yetkililere, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere Covid-19 aşısı sağlama çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililere, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 4.5 milyondan fazla Filistinliye Kovid-19 aşısı sağlama çağrısında bulunuldu. İsrail'in, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler de dahil olmak üzere halihazırda vatandaşlarının yüzde 20'sinden fazlasını aşıladığı, ancak işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere aşı taahhüdü vermediği belirtildi.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, işgalci güç olarak İsrail'i, 'bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasıyla mücadele için gerekli önleyici tedbirlerin benimsenmesi ve uygulanması' da dahil olmak üzere, (işgal altındaki) nüfusa sağlık hizmetlerinin tedarikini' sağlamakla yükümlü kılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

PFİZER'DAN İSRAİL'E 'MEDİKAL VERİLER' KARŞILIĞINDA İNDİRİM

Öte yandan, halkını koronavirüse karşı aşılama yarışında hızlı ilerlemek isteyen İsrail, ilaç şirketi Pfizer ile bir de anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre, Tel Aviv yönetimi elde edilmesi zor olan BionTech aşısının sıkıntısız akışı karşılığında uluslararası ilaç devine vatandaşlarına ait tıbbi verileri paylaşma sözü verdi. Bu anlaşma ile İsrail hem dünyanın geri kalanı için değerli araştırma verileri sağlayabileceği, hem de tüm nüfusunu aşılamış olan ilk ülke haline gelebileceği ifade edildi. İsrail'in aynı zamanda söz konusu anlaşma sayesinde aşılara yarı fiyat ödeyeceği ileri iddia edildi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı