İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnanlı göstericiler askeri mahkemede asılsız suçlamalara maruz kaldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'ın kuzeyinde 25 Ocak'tan sonra ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösterilere katılan bazı eylemcilerin askeri mahkemede asılsız suçlamalara maruz kaldığını iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'ın kuzeyinde 25 Ocak'tan sonra ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösterilere katılan bazı eylemcilerin askeri mahkemede asılsız suçlamalara maruz kaldığını iddia etti.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Lübnan Askeri Başsavcılığının, 22 Şubat 2021'de aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 35 kişiye, Trablusşam kentinde ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen protestolar sırasında "terör eylemi, çete oluşturma ve kamu mallarını çalma" gibi suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Lübnan Askeri İstihbaratının, ekonomik krizin getirdiği hayat koşulları ve Kovid-19 kısıtlamalarına karşı Trablusşam'da düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bazı kişileri "zorla kaybettiği" iddia edilen açıklamada, "Bunların işkenceye maruz kaldığı da iddia ediliyor. Eylemcilerin, askeri mahkemede asılsız suçlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gösterilerde gözaltına alınan 35 kişiden 19'unun serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, 4 kişinin gözaltında tutulduğu ve diğer 12 kişinin kimlik bilgilerinin ise "soruşturmanın gizliliği" gerekçesiyle paylaşılmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW yetkililerinden Aye Meczub, şunları kaydetti:

"Lübnan makamlarının, Trablusşam halkının meşru şikayetlerini dikkate alması gerekiyordu ancak daha iyi bir yaşam için mücadele veren kent sakinlerini bastırma yoluna başvuruldu. Göstericilere yönelik her türlü zorla kaybetme veya işkencelere karşı yetkililerin hesap vermesi gerek. Ayrıca asılsız terör suçlamalarının tümüyle düşmesi gerekiyor."

Açıklamada ayrıca, Lübnan ordusunun bahsi geçen suçlamalara ilişkin HRW'nin sorularını yanıtsız bıraktığına işaret edildi.

Ekonomik kriz ve Kovid-19'a karşı sıkı karantina kararı üzerine Trablusşam'da 25 Ocak'tan itibaren bir hafta süren protestolarda, yüzlerce kişi yaralanmış, Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağındaki "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi