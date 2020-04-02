İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan Kovid-19 önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapıyor
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan Kovid-19 önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Lübnan'ı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapmakla suçladı.

02.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:12
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan Kovid-19 önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Lübnan'ı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapmakla suçladı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde en az 21 belediyenin, Lübnanlıları kapsamayan bazı uygulamaları Suriyelilere dayattığı ifade edildi.

Hatta hükümetin henüz salgına karşı kararını duyurmadan önce Lübnanlı 8 belediyenin Suriyelilere kısmi sokağa çıkma yasağı uyguladığı belirtilen açıklamada, örneğin ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Brital Belediyesinin, Suriyelilere yalnızca 09.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabilecekleri, aksi halde haklarında yasal işlem yapılacağı tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Diğer bazı belediyelerin Suriyelilere evlerinden ayrılmamaları veya evlerinde kimseyi misafir etmemeleri uygulamalarını getirdiği vurgulanan açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyelilerin, Kovid-19'dan nasıl korunacaklarına dair yeterli bilgiye sahip olamadıkları için sağlıklarından endişe duyduklarına işaret edildi.

Suriyelilere yönelik sınırlamalar daha önce de görülmüştü

Lübnan'daki Suriyelilerin üçte birine ev sahipliği yapan Beka bölgesindeki en az 18 belediyenin sokağa çıkma yasağının dışında Suriyelileri kapsayan bazı sınırlamalar getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Ber İlyas Belediyesinin Suriyeli mültecilerin kaldığı bazı mülteci kamplarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için sadece bir kişiyi belirlediği aktarıldı.

Ülkedeki Suriyelilerin bu uygulamalarla tanışmasının yeni olmadığı, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere önceki yıllarda mültecilere yönelik birçok sınırlamanın dayatıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Seyahat ve sağlık hakları dahil insan haklarına yönelik ayrımcılık temeline dayalı sınırlamalar kabul edilemez. Bu temel prensip olağanüstü hallerde bile geçerlidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW yetkilisi Nadiye Hardman, Suriyelilere getirilen ekstra sınırlamalarla salgının önlenebileceğine dair herhangi bir kanıtın olmadığını belirtti.

Virüsün kimseyi ayırt etmediğinin altını çizen Hardman, ayrıca salgının önüne geçebilmek için herkesin sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlamanın gerektiğini kaydetti.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta seferberlik ilan eden Lübnan hükümeti, 26 Mart'ta açıkladığı yeni kararla bazı istisnalar dışında ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 494, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 16 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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