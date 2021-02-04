İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kamerun ordusunu sivilleri öldürmekle suçladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kamerun askerlerinin Anglofon bölge (İngilizce konuşulan) Güney Batı vilayetinde en az 9 sivili öldürmekle suçladı.

HRW resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kamerun ordusunun 10 Ocak 2021'de Anglofon Güney Batı vilayetinin Muyuka kasabasında en az 9 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Açıklamada, askerlerin düzinelerce evi yağmaladığı ve kasaba sakinlerini tehdit ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, HRW yetkililerinin görüştüğü 17 tanığın "ordunun ayrılıkçı savaşçıları barındırmak ve desteklemekle suçladığı halka misilleme olarak bu cinayetleri gerçekleştirdiği" iddiasına da yer verildi.

Birleşmiş Milletler ve birçok sivil toplum kuruluşu, Şubat 2020'de Kamerun ordusunun Anglofon bölgesindeki Ngarbuh kasabasına operasyon düzenlediğini ve 20'ye yakın sivilin öldüğünü açıklamıştı. Ordu bu açıklamaları ilk başta yalanlamış, bir süre sonra kabul etmişti. Operasyonu düzenleyen askerler de tutuklanmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez