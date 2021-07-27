İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda savaş hukukunu ihlal ederek "açıkça savaş suçu işlediğini" belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda savaş hukukunu ihlal ederek "açıkça savaş suçu işlediğini" belirtti.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli aileleri tüm fertleriyle yok ettiği kaydedildi.

İsrail'in üç hava saldırısının HRW tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, 62 Filistinlinin yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmadığı halde öldürüldüğü vurgulandı.

HRW Kriz ve Çatışma Eş Direktörü Gerry Simpson, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Yakınında belirgin herhangi bir askeri hedefin bulunmadığı bölgelere mayıs ayında saldırılar düzenleyen İsrail, Gazze'de aileleri tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

Simpson, İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması konusuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrailli yetkililerin savaş suçlarının araştırılması konusunda süregelen isteksizliğinin yanı sıra Filistinli güçlerin İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik roket atışları, UCM soruşturmasının önemini göstermektedir."

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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