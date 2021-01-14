İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 2020 yılında Filistinlilere karşı sistematik baskı ve ayrımcılık yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "İsrail'in 2020 yılında Filistinlilere karşı sistematik baskı ve ayrımcılık yaptığını" açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "İsrail'in 2020 yılında Filistinlilere karşı sistematik baskı ve ayrımcılık yaptığını" açıkladı.

HRW'nin Filistin ve İsrail'de 2020 yılında yaşananlarla ilgili yayımladığı raporda, İsrail'in, uygulamalarında çoğu kez güvenlik gerekçelerinin ötesine geçtiği belirtildi.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası kuruluşların verdiği bilgilerin esas alındığı raporda İsrail'in ihlalleri 2 ayrı bölümde incelendi.

Gazze'de yaşananlar

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin, 13 yıldır uygulanan İsrail ablukası nedeniyle maruz kaldıkları seyahat yasağına dikkat çekilen raporda, Gazze'ye ürün giriş ve çıkışlarında yaşanan sıkıntılar da ele alındı.

İsrail kısıtlamalarının "istisnalar dışında, orada yaşayan 2 milyon Filistinliyi seyahat özgürlüğünden mahrum bıraktığı, elektriğe ve suya erişimlerini kısıtladığı ve ekonomiyi mahvettiği" belirtilen açıklamada İsrail'in, Filistinlilerin Batı Şeria ve ülke dışına çıkabildiği tek yer olan Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan diplomatlar, hastalar ve bazı özel izinli kişiler gibi sınırlı sayıda kişiye çıkış izni verdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nden Batı Şeria ve İsrail'e ihraç edilen ürünleri taşıyan kamyon sayısının, ablukanın başladığı 2007 yılından önce aylık 1064 olduğu, halihazırda ise bu sayının, 256'ya düştüğü aktarılan raporda, Mısır'ın da Refah Sınır Kapısı'nda insanların geçişi ve ürünlerin giriş-çıkışına ciddi kısıtlamalar getirdiği ifade edildi.

Raporda, 2020'nin ilk dokuz ayında Refah kapısından geçen Filistinli sayısının aylık ortalama 4 bin 767 olduğu, buna karşılık, 2019 yılında aylık ortalamanın 12 bin 172, 2013 öncesinde 40 binin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te yaşananlar

İsrail yönetiminin, "daha çok vatandaşını işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim birimlerine taşıdığı ve bunun savaş suçu olduğu" kaydedilen raporda, İsrailli insan hakları kuruluşlarının 2020 Kasım ayına kadar hazırladığı verilerde, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 661 bin yerleşimci, 132 büyük yerleşim yeri ve İsrail hükümeti tarafından onaylanmayan rastgele inşa edilmiş 124 konut olduğu" bilgilerinin bulunduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerinin de paylaşıldığı raporda, İsrail yönetiminin, 1 0cak 2020-19 Ekim 2020 tarihleri arasında, alınması neredeyse imkansız olan inşaat ruhsatları bulunmaması bahanesiyle Filistinlilere ait 568 ev ve binayı yıktığı ve 759 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

5 Ekim'e kadar da 20 Filistinlinin öldürüldüğü, 2 bin 1 Filistinlinin yaralandığı aktarılan raporda, "İsrail yetkilileri, aşırı güç kullanan güvenlik güçlerini veya Filistinlilere saldıran yerleşimcileri nadiren sorumlu tutup sorguluyor." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın 2014 yılında ölen 2 İsrail askerinin cesedini teslim etmesi için İsrail'in 67 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu kaydedilen raporda, İsrail'in, Haziran 2020'ye kadar Batı Şeria'da yaklaşık 600 kontrol noktası kurduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca İsrail mahkemelerinin 1963'ten beri Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde yaşayan bir grup Filistinli ailenin evlerinden çıkarılması yönünde karar aldığına da dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer