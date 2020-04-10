İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Hükümetler çocukları Kovid-19 salgınından korumalı" İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğinin altını çizerek, hükümetlere çocukları salgından koruma çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğinin altını çizerek, hükümetlere çocukları salgından koruma çağrısı yaptı.

HRW tarafından yayımlanan "Kovid-19 ve çocuk hakları" başlıklı raporda, virüsün çocuklarda, diğer yaş gruplarına göre daha az semptom ve daha düşük ölüm oranına sahip olmasına rağmen daha yıkıcı etkiye sahip olabileceği ortaya kondu.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 1,5 milyardan fazla öğrencinin okula gidemediğinin hatırlatıldığı raporda, eğitime uzak devam edilmek istense de dünyada öğrencilerin yarısının internet erişimi olmadığının altı çizildi.

Raporda, iş ve gelir kaybıyla oluşan ekonomik güvensizliğin, çocuk işçilik, cinsel istismar ve çocuk evlilik oranlarını artırabileceği belirtilirken, karantina sürecinde aile içi şiddet vakalarında da patlama yaşanabileceğine işaret edildi.

Salgında ailesini kaydeden çocukların istismara açık hale geldiğine de dikkat çekildi.

Raporda, mülteci kamplarında, gözaltı merkezlerinde, yetimhanelerde ve diğer kurumlarda tutulan milyonlarca çocuğun da önlem alınmazsa salgından etkilenebileceğine vurgu yapıldı.

"Hükümetler çocukları korumak için acilen harekete geçmeli"

HRW Çocuk Haklarını Koruma Direktörü Jo Becker, Kovid-19 krizinin çocuklara getirdiği risklerin çok büyük olduğuna dikkati çekti.

"Hükümetler pandemi sırasında çocukları korumak için acilen harekete geçmeli." diyen Becker, hükümetlerin aynı zamanda kriz sona erdikten sonra çocuk haklarını en iyi nasıl koruyacaklarını da düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA