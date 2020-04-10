İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Hükümetler çocukları Kovid-19 salgınından korumalı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Hükümetler çocukları Kovid-19 salgınından korumalı" - Haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Güncel

İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Hükümetler çocukları Kovid-19 salgınından korumalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğinin altını çizerek, hükümetlere çocukları salgından koruma çağrısı yaptı.

10.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:32
İnsan Hakları İzleme Örgütü:

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğinin altını çizerek, hükümetlere çocukları salgından koruma çağrısı yaptı.

HRW tarafından yayımlanan "Kovid-19 ve çocuk hakları" başlıklı raporda, virüsün çocuklarda, diğer yaş gruplarına göre daha az semptom ve daha düşük ölüm oranına sahip olmasına rağmen daha yıkıcı etkiye sahip olabileceği ortaya kondu.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 1,5 milyardan fazla öğrencinin okula gidemediğinin hatırlatıldığı raporda, eğitime uzak devam edilmek istense de dünyada öğrencilerin yarısının internet erişimi olmadığının altı çizildi.

Raporda, iş ve gelir kaybıyla oluşan ekonomik güvensizliğin, çocuk işçilik, cinsel istismar ve çocuk evlilik oranlarını artırabileceği belirtilirken, karantina sürecinde aile içi şiddet vakalarında da patlama yaşanabileceğine işaret edildi.

Salgında ailesini kaydeden çocukların istismara açık hale geldiğine de dikkat çekildi.

Raporda, mülteci kamplarında, gözaltı merkezlerinde, yetimhanelerde ve diğer kurumlarda tutulan milyonlarca çocuğun da önlem alınmazsa salgından etkilenebileceğine vurgu yapıldı.

"Hükümetler çocukları korumak için acilen harekete geçmeli"

HRW Çocuk Haklarını Koruma Direktörü Jo Becker, Kovid-19 krizinin çocuklara getirdiği risklerin çok büyük olduğuna dikkati çekti.

"Hükümetler pandemi sırasında çocukları korumak için acilen harekete geçmeli." diyen Becker, hükümetlerin aynı zamanda kriz sona erdikten sonra çocuk haklarını en iyi nasıl koruyacaklarını da düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Balamir Şeyma Subaşı Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Hükümetler çocukları Kovid-19 salgınından korumalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 00:57:33. #1.15#
title