İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi
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İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi.

13.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:33

(HRW) Direktörü Kenneth Roth'un 'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi
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