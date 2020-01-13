İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi
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İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildi

13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:54
İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi

Aylardır karşıtı protestoların devam ettiği 'da yönetim, İnsan Hahkarı İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktörü Kenneth Roth'un ülkeye girişine izin vermedi.


Roth, 'nün yıllık raporunu Hong Kong'da düzenleyeceği basın toplantısı ile dünya kamuoyu ile paylaşmayı planlıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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