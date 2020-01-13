İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi. Örgütten yapılan açıklamada, Roth'un örgütün yıllık raporunu yazmak üzere Hong Kong'a gittiği ancak gerekçesi belirtilmeden girişine izin verilmediği kaydedildi
13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:54
Aylardır hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'da yönetim, İnsan Hahkarı İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktörü Kenneth Roth'un ülkeye girişine izin vermedi.
Roth, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yıllık raporunu Hong Kong'da düzenleyeceği basın toplantısı ile dünya kamuoyu ile paylaşmayı planlıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com