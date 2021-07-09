İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cilvegözü Sınır Kapısı konusunda Rusya'yı eleştirdi Açıklaması
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cilvegözü Sınır Kapısı konusunda Rusya'yı eleştirdi Açıklaması

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cilvegözü Sınır Kapısı konusunda Rusya'yı eleştirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Rusya'ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulması kararındaki tutumu nedeniyle eleştiri geldi.

BİRLEŞMİŞ İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Rusya'ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulması kararındaki tutumu nedeniyle eleştiri geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, BMGK kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya, uluslararası topluma şantaj yaparak bir kez daha BM yardımlarının tek bir sınır kapısından Suriye'ye geçmesine izin vermeyi başardı." ifadesini kullandı.

Charbonneau, bazı BMGK üyelerinin insani yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'na ek olarak Irak'tan ikinci bir sınır kapısının açılması talebine atıfta bulunarak, "Bu karar, Rusya'nın insanı yardıma muhtaç milyonlarca Suriyelinin hayatına alaycı bir şekilde ilgi göstermediğinin en son kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz'dan itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği Cilvegözü Sınır Kapısı'na ek olarak Irak'taki El Yarubiye sınır kapısının da açılmasını isterken, Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bile açık tutulmasına sıcak bakmayan bir politika izliyordu.

İnsanı yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunan Rusya'nın, dün BMGK'ya Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması konusunda Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yalnızca 6 aylık bir süre için uzatılmasını içeren karşı bir karar taslağı sunduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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