İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Burkina Faso'da 350 bin öğrenci okula gidemiyor"
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Burkina Faso'da 350 bin öğrenci okula gidemiyor"

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da okullar, öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılar ve tehditler nedeniyle yaklaşık 350 bin öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü:
26.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:19

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da okullar, öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılar ve tehditler nedeniyle yaklaşık 350 bin öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), "Eğitime Karşı Savaşları, Silahlı Grupların Burkina Faso'daki Öğretmen, Öğrenci ve Okullara Saldırıları" başlığıyla yayımladığı raporunda, 2017'den bu yana silahlı grupların saldırıları sonucu ülkede 2 bin 500'e yakın okulun kapandığı, 350 bin öğrenci ile 11 bin 200 öğretmenin okullarından mahrum bırakıldığı belirtildi.

Eğitim Bakanlığının verilerine atıfta bulunulan raporda, ülkenin 13 bölgesinden 6'sında silahlı örgütlerin saldırıları sonucunda 12 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17'sinin saldırıya uğradığı ya da kaçırıldığı ifade edildi.

Raporda, yarıdan fazlası geçen yıl olmak üzere son birkaç yılda okullar, eğitimciler ve öğrencilere yönelik 126 saldırının belgelendiği aktarıldı ve "Silahlı gruplar, eğitimcileri öldürdü, darbetti, kaçırdı ve tehdit etti. Öğrenciler ve ailelerine okuldan uzaklaşmaları için gözdağı verildi. Birçok okul, yıkılıp yakıldı, yağmalandı." ifadelerine yer verildi.

Silahlı gruplarla ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 830 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Silahlı örgütler, 2017'den bu yana saldırılar düzenliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) geçen yılki raporunda da Haziran 2019 itibarıyla iç çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 10 bine yakın okulun kapandığı, 2 milyona yakın çocuğun okuldan mahrum kaldığı belirtilmişti.

Silahlı örgütler, batı tarzı eğitim ve hükümet kurumlarına karşı oldukları gerekçesiyle 2017'den bu yana eğitim kurumları ve çalışanlarının hedef alındığı saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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