İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bangladeş'e "Arakanlı Müslümanları kabul et" çağrısında bulundu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeşli yetkililere Bengal Körfezi'nde teknelerde mahsur kalan Arakanlı Müslüman sığınmacıları kabul etmesi konusunda çağrıda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeşli yetkililere Bengal Körfezi'nde teknelerde mahsur kalan Arakanlı Müslüman sığınmacıları kabul etmesi konusunda çağrıda bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada, Bangladeş hükümetinden, haftalardır denizde olan yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu iki teknenin kıyıya yanaşmasına izin vermesi, teknedeki sığınmacılara yiyecek, su ve sağlık hizmeti sağlaması talep edildi.

Açıklamada Bangladeş hükümetinden daha önceden Arakanlı Müslümanlara gösterdiği misafirperverliği tekrarlaması istendi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hiçbir Arakanlı Müslüman'ın ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Malezya, salgın nedeniyle Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen 200 Arakanlı sığınmacıyı 17 Nisan'da geri çevirmişti.

Malezya'ya gitmek isterken tekneleri denizde sürüklenen 382 Arakanlı Müslüman sığınmacı, 15 Nisan'da açlıktan ölmek üzereyken Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA