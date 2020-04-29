İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE, Libya'daki hava saldırısında 8 sivili öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE, Libya'daki hava saldırısında 8 sivili öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kasım 2019'da bir bisküvi fabrikasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 sivili öldürdüğünü bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE, Libya'daki hava saldırısında 8 sivili öldürdü
29.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:48

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kasım 2019'da bir bisküvi fabrikasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 sivili öldürdüğünü bildirdi.

New York merkezli insan hakları örgütü HRW, BAE'ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 18 Kasım 2019'da başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde bir bisküvi fabrikasına düzenlediği saldırıya ilişkin rapor yayımladı.

BAE'nin Libya'da Hafter'e destek olmak için düzenlediği hava saldırılarının sivil can kayıplarına yol açtığına işaret eden HRW, Emirliklere ait SİHA'nın Vadi er-Rebi'deki bisküvi fabrikasına düzenlediği saldırıda yabancı uyrukluların da yer aldığı 35 sivilin hedef alındığını aktardı.

Raporda ifadelerine yer verilen HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Vekili Eric Goldstein, "BAE, gıda ürünleri üreten bir fabrikaya, askeri hedef olduğuna dair hiçbir işaret olmaksızın saldırdı. Çalışanların sivil olduğunu ve meşru bir askeri hedef bulunmadığını tespit etmeye ilişkin yetersizlik, saldırıdaki kötü istihbarat ve dikkatsizliği ortaya koyuyor." dedi.

Raporda, olay yerini ziyaret eden HRW araştırmacısının, Libya'da sadece BAE'nin kullandığı Çin menşeli Wing Loong-II tipi SİHA'dan ateşlenmiş Blue Arrow-7 tipinde lazer güdümlü füzenin parçalarına rastladığı belirtildi.

Görgü tanıkları, birkaç dakika içinde 5 hava saldırısı olduğunu anlatırken, vurulan fabrikanın yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmadığının altı çizildi.

BAE'nin şu ana kadar söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapmadığı veya sivil can kayıpları için bir tazminat girişiminde bulunmadığı vurgulandı.

Sivillerin vurulduğu en az 5 hava saldırı

HRW'nin raporunda, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığı Nisan 2019'dan itibaren BAE'nin sivil can kaybına yol açan en az 5 hava saldırısı daha düzenlediği belirtildi.

Bunlardan en fazla can kaybına yol açanın Temmuz 2019'da başkentin doğusundaki Tecura bölgesinde bir düzensiz göçmen barınağında en az 50 sığınmacının hayatını kaybettiği saldırı olduğu hatırlatıldı.

Raporda, ocak ayında askeri bir okulun bahçesine düzenlenen ve 30 askeri öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıda da aynı SİHA ve mühimmatın kullanıldığına işaret edildi.

"BAE suçlarda iş birlikçi sayılabilir"

BAE'nin Libya'ya yönelik BM'nin kararlaştırdığı silah ambargosu kararını hiçe sayarak Hafter'in başında bulunduğu "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı gruba silah, mühimmat ve diğer savaş malzemelerini sağladığına işaret eden HRW'nin raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Ciddi savaş ve insan hakları ihlalleriyle dolu bir sicile sahip Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba BAE'nin sürekli desteği, Emirlikleri bu suçlarda iş birlikçi konumuna getirebilir ve bu nedenle uluslararası soruşturmalarda tahkikata dahil edilebilir."

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

BAE'den Libya'ya yüzlerce askeri kargo uçağı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre de Hafter'e silah ve ekipman aktarımında BAE öne çıkan ülkelerden biriydi.

Raporda, Hafter güçlerine çok sayıda SİHA sağlayan BAE'nin aynı zamanda Belarus'tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya'da Hafter milislerine aktardığına yer verilmişti.

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta devreye giren ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredilmişti.

Taraflar arasında, ateşkes anlaşmasının başarısız olmasının ardından BAE yüzlerce askeri kargo uçağını Halife Hafter milislerini tahkim etmek için göndermişti.

Dünya genelinde enerji emtialarının fiyatlarının rekor seviyelerde düşmesinin ardından, petrol ihracatına dayalı bir ekonomiye sahip BAE'nin Hafter milislerine mali ve finansal desteğinin aynı seviyede sürüp sürmeyeceği ise tartışılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE, Libya'daki hava saldırısında 8 sivili öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 19:30:23. #1.15#
title