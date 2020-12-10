İnsan Hakları gününde savaş mağduru Suriyeliler'e yardım gönderildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in karşısında bulunan Fırat Kalkanı Bölgesine 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde 90 tırdan oluşan yardım konvoyunun ilk gurubu törenle gönderildi.

İHH Kilis Lojistik Merkezinde düzenlenen törende konuşan İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Öktem, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Türkiye'nin bütün illerinden yardım konvoylarının yola çıktığını ifade ederek, "Dünya insan hakları olan bugünde bir kampanya ile hareket ediyoruz bugün, bütün iller ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinin destekleriyle beraber, şuan itibariyle 380 tır Suriye'ye yardım götürmek üzere hareket halindedir. Kilis'in karşısındaki Fırat Kalkanı bölgesine takiben 90 tır gelecek. Bugün itibariyle Karkamış tarafından 15 tır geçiş yapıyor. Kilis'ten de 20 tır Suriye'ye geçiş yapacak. 3-5 gün içerisinde 90 tır yardım Suriye'ye geçmiş olacak. Kış mevsimi gelmesi hesabıyla daha çok yakacak üzerinde yoğunlaştık. Kömür var, soba var, battaniye var, kışlık giyecekler var. Tabi yardımların içerisinde gıdada var. İnşallah en kısa sürede Suriye'ye ulaştıracağız" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı