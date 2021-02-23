İnsan hakları gruplarından Malezya'nın Myanmarlı göçmenleri ülkesine iade etmesine tepki

KUALA Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmar uyruklu göçmenlerin, mahkeme kararına rağmen ülkelerine iade edilmesini kınadı.

KUALA Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmar uyruklu göçmenlerin, mahkeme kararına rağmen ülkelerine iade edilmesini kınadı.

Uluslararası Af Örgütünün Malezya direktörü Katrina Jorene Maliamauv, açıklamasında, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinin iade kararını askıya almasına rağmen bugün 1086 Myanmarlı göçmenin iade edilmesini hayretle karşıladığını belirterek, "Malezya hükümetinin Yüksek Mahkeme kararına karşı çıkarak göçmenleri sınır dışı etmesi acımasız ve yıkıcı bir eylemdir." dedi.

Katrina, göçmenleri iade kararının binlerce insan ve aileyi tehdit ettiğinin altını çizerek, "Malezyalı yetkilileri, uluslararası insan hakları kanunları çerçevesinde zorunluluklarını yerine getirmeye, göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünü temin etmeye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin göçmenlerle temasını sağlamaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

HRW'nin Asya yardımcı direktörü Phil Robertson da Malezya'nın söz konusu sınır dışı kararını "şok edici ve kabul edilemez" bulduğunu belirtti.

Robertson, "Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, mahkeme kararına rağmen göçmenleri sınır dışı eden göç idaresi sorumlularını görevden almalı ve bu olay hakkında bağımsız inceleme başlatmalıdır." çağrısında bulundu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu.

Yüksek Mahkemenin açıklamasından kısa süre sonra Malezya Göç İdaresi, ülkeye kaçak yollarla gelen 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sını, bu sabah ülkelerine iade ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız