İnsan hakları grupları: Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinden ders almadı, baskılar artıyor

28.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:11

İnsan hakları grupları Suudi Arabistan'da aktivistler ve basın üzerindeki baskının artarak devam ettiğini ve daha fazla gazetecinin hapse atıldığını aktarıyor.



Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerini inceleyen ve gündeme getiren Londra merkezli ALQST grubundan akademisyen Yahya Assiri "Hala insanlar ve basın üzerinde baskı kurmaya devam ediyorlar ve daha fazla sayıda insan hakları aktivistini gözaltına alıyorlar" diyor. Assiri aynı zamanda ülkesinin hava kuvvetlerinde görev yapmış eski bir asker. Euronews.com'da Görüntüle