İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı'nda neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı nedir? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanan hukuk ve yargı alanındaki reform çalışmalarına dair detayları sizler için derledik. İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı'nda neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk reformu paketi için bu haftayı işaret etmişti. 2 Mart 14:00 itibarıyla açıklamalarına yer veren Erdoğan, hukuk reformu paketinin omurgasından bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek yeni atanan hâkim ve savcıların kura töreninde değerlendirdi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI NEDİR?

Erdoğan, törende İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak. Planda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet yer alıyor. Düzenlemeler aile hukuku, medeni hukuk ile temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesine yönelik olacak. Paketin teması da "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" olacak. Kolluk kuvvetlerine insan hakları eğitimi verilmesi, boşanma davalarının hızlı sonuçlanması, kadına karşı şiddetle mücadeleyi daha etkin hale getirecek düzenlemeler faaliyetler arasında yer alacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eylem planı hakkında Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Bakan Gül, "Reformları elbette ki vatandaşlarımız daha fazlasına layık olduğu için yapıyoruz. Hem özgürlükleri hem refahı arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu reformlarla Kızılay Meydanı'nda, İstiklal Caddesi'nde insanlara dokunmaktır" dedi.

Hukuk alanındaki reformlar için 8 ile 10 arasında kanun paketi çıkarılacak. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı kararnameleri de çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem planını açıklamasının ardından gözler Meclis'e çevrilecek.

Reform ve ilerleme iradesine dayanıyor

İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme iradesine dayanıyor.

Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören Eylem Planı ile hak ve özgürlükler alanını geliştirici değişiklikler, mülkiyet hakkı ve sözleşme hürriyetine ilişkin kişileri koruyucu faaliyetler de hedefleniyor.

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesinin de ön planda tutulduğu çalışmada, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması geniş yer alıyor.

Kırılgan kesimlerin korunması, toplumsal refahın güçlendirilmesiyle ilgili önemli adımları içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nda ayrıca kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özel hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İNSAN HAKLI EYLEM PLANI'NDA NELER VAR?

Eylem Planı, insan hakları standartlarının yükseltilmesine yönelik 9 amaç ve 11 temel ilkeden oluşuyor.

Planda yer alan 11 temel ilke şöyle:

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı ise şunlar:

1- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması

7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık

Eylem Planının hazırlık sürecinde yapılanlar

İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 1,5 yıllık hazırlık sürecinde, toplumun her kesimi çalışmalara dahil edildi.

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sendikalara, barolardan hukuk fakültesi dekanlarına, hakim, savcı ve avukatlardan akademisyenlere kadar tüm kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı için gayrimüslim cemaat temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1571 kişinin katılımıyla 5 çalıştay ve 53 toplantı yapıldı.

2 bin 380 saat çalışıldı

Bu süreçte Eylem Planı'nda görev alan hukukçu, akademisyen ve bürokratlar, yaklaşık 2 bin 380 saat çalıştı.

Ayrıca, hazırlık sürecinde 2014-2019 Eylem Planı'nın uygulama sonuçları AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme kararları, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in ilgili komitelerinin rapor ve tavsiye kararları, Avrupa Birliği ülke raporları ile AGİT belgeleri ve diğer ülkelerin Birleşmiş Milletler'e sunduğu İnsan Hakları Eylem Planları'na ilişkin analizler de yapıldı.