İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor?
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İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor?

23.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:47
İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Peki, İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor? İnsan Hakları Eylem Planı nedir?

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, tayinler yalnızca merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mülakatın kaldırılmasıyla torpil tartışmalarının da önüne geçilecek. Peki, İnsan Hakları Eylem Planı nedir? İnsan Hakları Eylem Planı neler içeriyor?

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI NEDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği hâller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezî sınav sonuçlarına göre yapılacak. Böylelikle, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman alması ve bu konuda yaşanan aksaklıklar sebebiyle oluşan sıkıntılar giderilmiş olacak.

AYNI KONULAR HAKKINDA FARKLI KARARLARA SON VERİLECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının yargıdan temizlenmesi sayesinde daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayan mahkemelerden zaman zaman aynı konuda çıkan farklı kararlar da tartışma konusu oluyordu. Bu durum vatandaşın adalete olan güven duygusunu sarsıyordu. Adalet Bakanlığı, bunun önüne geçmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılacak. Toplantılarda mahkemelerden aynı konular hakkında farklı kararların çıkmaması için yapılacak değerlendirmelere göre hareket edilecek.

KAMU DAHA 'TİTİZ' OLACAK

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek. Bir başka mesleği yapan kişilerin avukatlık stajı yapabilmesine de imkân sağlanacak. Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları iyileştirilecek.

HASSASİYET ARTIRILACAK

Ayrıca, toplumun insan haklarına hassasiyetini artırmak için din görevlilerine de temel insan hakları eğitimi verilecek. Mülki idare amirleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları hassasiyetini artırmaya yönelik faaliyetler yapılacak.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulaması hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılacak. Türkiye gazetesinin haberine göre İstanbul'un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğini yoğun olduğu büyükşehirlerdeki havalimanlarında da uygulama faaliyete geçirilecek. Dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde vatandaşların işleri kısa sürede çözüme kavuşabiliyor. Mahkemelerde, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.

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