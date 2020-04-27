İnsan eli değdikçe yüzeyleri daha steril hale getiren antiviral kaplama geliştirildi Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (HKUST) çalışan araştırmacılar bakteri ve virüslere karşı 90 günlük koruma sağlayan antiviral bir sprey kaplama geliştirdiklerini açıkladı. MAP-1 adı verilen kaplamanın geliştirilme süreci 10 yıl sürdü.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (HKUST) çalışan araştırmacılar bakteri ve virüslere karşı 90 günlük koruma sağlayan antiviral bir sprey kaplama geliştirdiklerini açıkladı.

MAP-1 adı verilen kaplamanın geliştirilme süreci 10 yıl sürdü. İnsanların çok dokunduğu yüzeylere sıkılmak üzere tasarlanan ve bu nedenle çok sayıda materyal üzerinde etkili olan spreyin, virüs ve hastalıkların yayılmasını önemli oranda azaltacağı düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle