İstinye Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu ; sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde gönüllü bilgilendirilmiş onam formu alınması şartıyla Sağlık Bilimleri alanında yapılacak olan ve aşağıda tanımlanan;

a) Tüm gözlemsel çalışmaları,

b) Anket çalışmalarını,

c) Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramalarını,

ç) Kan, idrar, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji vb. koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak retrospektif araştırmaları,

d) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanıya/prognoza/yaşam süresi/takibe yönelik olan genetik materyalle yapılacak retrospektif çalışmaları,

e) Hemşirelik Uygulamaları sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları,

f) Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmaları,

g) Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalarını,

İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ile İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'nun görev alanına giren araştırmalar bu Yönerge'nin kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda/ araştırmalarda "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12. " maddeleri dikkate alınmalıdır.

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