'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi
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'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak verildi. Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

06.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:58
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan "inşallah" kelimesi Almanca sözlüğe girdi.


Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası "inschallah" olarak verildi. Sözlükte kelimenin anlamı "Allah isterse" olarak yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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