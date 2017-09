Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, zorlu maçta sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut, "Bizim için karşılaşmalar heyecanlı geçiyor. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bu sene de iyi uyum yakaladık. Bu uyumu Fenerbahçe maçı ile devam ettirmek istiyoruz. İnşallah çalışmamızın karşılığını Fenerbahçe maçında alırız." dedi.



Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Mahmut Tekdemir, "Zorlu bir fikstüre giriyoruz. Bu trafikte bütün oyunculara ihtiyacımız var. Sakatlık oluyor, cezalı oluyor, bütün oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe maçı için farklı bir oyun planı olmayacağını aktaran deneyimli futbolcu, "Biz her zaman aynı sistemde devam ediyoruz. Sistemi, planı olan bir takımız. Çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Antrenmandaki çalışmalarımızın karşılığını maçta almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kadro genişliğinin takım içindeki rekabeti arttırdığının altını çizen Mahmut Tekdemir, "Kaliteli oyuncularımız var. Bu rekabeti arttırıyor. Bu rekabet içinde en iyi olan oynuyor. Herkes Başakşehir'in başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.



Mahmut UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansları hakkında ise "Grubumuzda bizden daha tecrübeli takımlar var. Ama bizim de çok tecrübeli oyuncularımız var. Sevilla maçında neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki maçlarda da gücümüzü göstereceğimize inanıyorum." yorumunda bulundu.