İnşallah Afrin'i de İhya Edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün Suriye'de ABD'nin, Rusya'nın üsleri var, terör örgütlerinin, zalim Esed'in yönettiği yerler var ama herkesin ulaşmaya çalıştığı, tabiri caizse kapağı atmaya çalıştığı bölge El Bab ve Cerablus bölgesidir. İnşallah Afrin'i de ihya edeceğiz." dedi.

Narlıdere Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Narlıdere 6. Olağan Kongresi'ne katılan Dağ, kongrelerde geçmiş 3 yılın muhasebesini ve gelecek 3 yılın planlamasını yaptıklarını belirtti.

Zaman zaman muhalefet yaptığını zannedenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı sözler söylediğini aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede 81 milyon yurttaşın gururla anlatacağı, 'Benim böyle bir Cumhurbaşkanım var' diyeceği bir lidere sahibiz. Öyle bir teşkilat kurdu ki Recep Tayyip Erdoğan, Narlıdere'de de Yüksekova'da da bu teşkilat var. Bize laf edenler burada konuşurken gidip Şemdinli'de, Hakkari'de, Ağrı'da bir teşkilatları dahi yok. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını dünyadaki 7,5 milyar insanın 5 milyarı ismen biliyor. En az bir milyar insan da Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Bu sevgi yürekten konuşmaktan kaynaklanır."

Dağ, Zeytin Dalı Harekatı öncesi yaptıkları araştırmalarda vatandaşların yüzde 89'unun operasyonu desteklediğini gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Afrin'e macera aramaya gitmedik. İlk etapta 24 Ağustos'ta başladı süreç, Fırat Kalkanı'yla. AK Parti'yi DEAŞ'la yan yana koymaya çalışanlar Fırat Kalkanı ile yerle yeksan oldu. O örgüt İslam'ın adını kullanan bir örgüttü. Biz hayatımıza İslam'ı şiar edinmiş bir hareketiz. Bir terör örgütünün adının İslam'la yan yana getirilmesi abesle iştigaldir. Bugün Suriye'de ABD'nin, Rusya'nın üsleri var, terör örgütlerinin, zalim Esed'in yönettiği yerler var ama herkesin ulaşmaya çalıştığı, tabiri caizse kapağı atmaya çalıştığı bölge El Bab ve Cerablus bölgesidir. İnşallah Afrin'i de ihya edeceğiz."

AK Parti İzmir Başkanı Aydın Şengül de Narlıdere'nin AK Parti'nin en zorlandığı ilçelerden biri olduğunu belirterek, teşkilattan Narlıderelilerden oy istemek yerine onların güvenini, sevgisini kazanmak için çabalamasını istedi.

İlçede cami ve imam hatip okulunun yanı sıra cemevi yapılması için de çaba sarf edilmesi gerektiğini anlatan Şengül, "Narlıdere bize oy vermesin ama Alevi vatandaşlarımız bizi tanısın. Ön yargıları kırmak kolay değil. Gelip tanırlarsa, samimiyetimizi görürlerse bizi çok daha iyi anlatırlar. Kutuplaşmaları, birbirini yargılamayı bir kenara bırakalım." ifadelerini kullandı.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın yaptığı kongrede mevcut ilçe başkanı Aslan Bilgi tek aday oldu.