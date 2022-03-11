İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

Düzce'de inşaattan uzatma kablo hırsızlığı hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de inşaattan uzatma kablo hırsızlığı hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 6 Mart 2022 tarihinde gece saatlerinde Merkeze bağlı Körpeçler Mahallesi'nde bulunan inşaattan hırsızlık yapıldı. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesinin ardından, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri inşaatta bulunan uzatma kablolarını çalan E.K., İ.A. isimli şahısları tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Polis, Düzce, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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