İnşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
01.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:50
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yeşil Mahalle'deki bir inşaattan 38 demir ve 10 kolon kalıbını çaldığı ileri sürülen zanlı, bölgede devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli F.H. (35) işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA