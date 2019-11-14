İnşaattan malzeme çalan şüpheli tutuklandı

14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Bahçeler Mahallesi Bahçeli 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir görgü tanığı inşaattan eşkalini tarif ettiği 1 kişinin malzeme taşıdığı yolunda polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler olay yerine yakın bir yerde 72 adet mantolama köpüğü buldu. İnşaatın çevresinde dolaşan A.F. T.(22) isimli şahıstan şüphelenen ekipler şahsı gözaltına aldı. İnşaata yakın bir yerde oturan A.F.T'nin evinde evini bodrumunda inşaattan çalınan işçilere ait 3 adet elektrikli çaydanlık, 1 adet inşaat yük çekme vinci, 1 adet harç mikseri, 1 adet hava kompresörü, 7 adet metre, 1 adet elektrikli el ispirali, 1 adet el testeresi ve 5 bağ internet kablosu ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheli, Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Çalıntı malzemelerde inşaat işçilerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA