İnşaattan kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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İnşaattan kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İnşaattan kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozluca Yolu'ndaki inşaattan kablo çalmaya çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlçe dışından İnegöl'e 07 CNM 11 plakalı otomobille gelen ve inşaattan çaldıkları kabloları bu araca taşıdıkları iddia edilen O.B, E.B. ve D.İ. gözaltına alındı.

Ekipler, otomobilin bagajında çok sayıda kablo ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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