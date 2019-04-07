İnşaattan İskele Çalarken Yakalandı, 'Başlık Parası İçin Yaptık' Dedi

KONYA'da inşaattan demir iskele çalan Sümbül G. (35), oğlu H.G. (17), oğlunun kaçırdığı Eşe Fatma B. (20) ve Mehmet Ç. (18), polis tarafından suçüstü yakalandı. H.G.'nin ifadesinde, kaçırdığı Eşe Fatma B.'nin ailesine vereceği başlık parasını toplamak için hırsızlık yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada inşaatın demir iskelesini çalmaya çalışan 2'si kadın 4 kişinin olduğunu gördü. Polisleri gören 4 kişi, minibüsleriyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonucu minibüs durduruldu. Sümbül G., oğlu H.G., oğlunun kaçırıp dini nikahla evlendiğini ileri sürdüğü Eşe Fatma B. ile Mehmet Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerden H.G.'nin ilk ifadesinde kaçırıp evlendiği Eşe Fatma B.'nin ailesine vereceği başlık parasını toplamak için hırsızlık yaptıklarını ileri sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

? - Konya

Kaynak: DHA