İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
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İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da tam kapanmayı evlerinin balkonunda oturarak geçiren vatandaşların inşaattan hırsızlık yaptığını ileri sürdüğü 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Antalya'da tam kapanmayı evlerinin balkonunda oturarak geçiren vatandaşların inşaattan hırsızlık yaptığını ileri sürdüğü 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca esnasında bir polis memuru koşarken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Yakalanan şüphelilerden biri inşaat alanında yattığını, diğeri ise çivi toplamak için geldiğini iddia ederek, birbirlerini tanımadıklarını savundu.

İlginç olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanma nedeniyle evlerinin balkonunda oturan vatandaşlar, inşaatı devam eden bir binada şüpheli hareketlerde bulunan bir kağıt toplayıcısını polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerin araştırma yaptıkları sırada isminin Hakan G. (27) olduğu öğrenilen şüpheli kağıt toplayıcısı kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında bir polis memuru koşarken dengesini kaybedip kolunun üzerine düştü. Diğer polis memurları ise kaçan şüpheliyi çok uzaklaşamadan yakaladı. İnşaatta incelemelerini sürdüren ekipler, bir şüpheliyi de beton üzerinde uzanırken buldu.

"Çivi toplamaya geldim"

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ekip otosunda birbirlerini tanımadıklarını ileri sürdü. Şüphelilerden Hakan G., "Ben buraya çivi toplamaya geldim" diyerek kendini savunurken, ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli de "Burada yatıyordum, benim alakam yok. Ben bu arkadaşı tanımıyorum" dedi.

2 şüpheli polis merkezine, kovalamacada kolundan yaralanan polis memuru ise ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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