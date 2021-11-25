İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI - Haberler
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İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da bir inşaattan demir ve saç pano çalarak otomobille kaçan şüpheli A.U. (50), polis ekipleriyle yaşanan kovalamacada yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da bir inşaattan demir ve saç pano çalarak otomobille kaçan şüpheli A.U. (50), polis ekipleriyle yaşanan kovalamacada yakalanarak gözaltına alındı.

Zafertepe Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerindeki bir inşaata giren A.U., demir direkler ve saç panoları çaldıktan sonra otomobille kaçtı. İhbar üzerine hareke geçen polis ekipleri plakasını belirlediği otomobili yaşanan kovalama sonucu durdurdu. Araçtaki A.U. gözaltına alınırken, aracında inşaattan çalınan 8 demir direk ile 2 saç pano bulundu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.U.?nun 1.49 promil de alkollü tespit edildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.U. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI

İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI

İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI

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