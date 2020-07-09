İnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı ELAZIĞ'da, inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

ELAZIĞ'da, inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu M.A., E.G. ve K.G.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda, çaldıkları malzemelerle yakalanarak, gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. M.A., E.G. ve K.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA