İnşaattan hırsızlık iddiasına gözaltı
Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
02.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:47
Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan hurda malzeme çaldığı iddia edinilen Y.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen Y.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA