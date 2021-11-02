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İnşaattan düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaattan düşerek yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan bir İşçi dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan T.Y. dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan T.Y. için mesai arkadaşları tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölge kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri T.Y.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. T.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

İnşaattan düşerek yaralandı

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