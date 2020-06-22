İnşaattan düşerek yaralanan kalıp ustası hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 Haziran'da inşaattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
22.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 Haziran'da inşaattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışırken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan Arabi Çimen (48), İnegöl Devlet Hastanesinde 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA