İnşaattan düşen usta ağır yaralandı
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İnşaattan düşen usta ağır yaralandı

İnşaattan düşen usta ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen inşaat ustası ağır yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen inşaat ustası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Dikili köyünde inşaatta çalışan inşaat ustası İbrahim Delen, çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen İbrahim Delen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Delen, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada iki defa ameliyat edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Delen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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