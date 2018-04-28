İnşaattan Düşen Suriyeli İşçi Öldü
Sivas'ta çalıştığı inşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta çalıştığı inşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi yaşamını yitirdi.
Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşatta çalışan Suriyeli Halid Hassun (19), dengesini kaybederek 7. kattan toprak zemine düştü.
Hassun'un düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılan Hassun, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Hassun'un cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.