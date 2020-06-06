İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen 57 yaşındaki Kerim Kaya, ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Kaya ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA