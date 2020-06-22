İnşaattan düşen kalıp ustası, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
22.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
- Bursa
Olay, geçen çarşamba İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'nci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım servisinde tedavisi süren işçi, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
- Bursa
Kaynak: DHA