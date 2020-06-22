İnşaattan düşen kalıp ustası, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
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İnşaattan düşen kalıp ustası, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen kalıp ustası, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
22.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen çarşamba İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'nci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım servisinde tedavisi süren işçi, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.


- Bursa

Kaynak: DHA

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