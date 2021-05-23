İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI
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İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Zafer Erçetin (41), ağır yaralandı.

BURSA'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Zafer Erçetin (41), ağır yaralandı. Erçetin'in sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldığı sırada çalışma arkadaşları arasında olduğu öğrenilen bir kişi, hemen hareket edilmediği iddiasıyla ambulansın camını kırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis taş atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatttı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybeden Zafer Erçetin, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erçetin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak üzere ambulansa alındı. Bu arada işçinin çalışma arkadaşları ambulansın yanına geldi. Erçetin'in çalışma arkadaşları arasında bulunanlardan biri, sağlık ekibiyle kısa süreli tartıştı. Damar yolu açımı için beklemenin normal olduğunu söyleyen görevlilere kızan kişi, ambulansın hemen hareket etmediği iddiasıyla sinirlenerek ambulansı taşlayarak kaçtı. Camı kırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı Erçetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ambulansa taş atan şüpheliyi arıyor.

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI
İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI
İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI
İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRI - Haberler
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