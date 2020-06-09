İnşaattan düşen işçi yaralandı
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İnşaattan düşen işçi yaralandı

İnşaattan düşen işçi yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Ahmet Samra (21) yaralandı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı
09.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:07


İnşaattan düşen işçi yaralandı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Ahmet Samra (21) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı inşaatın 3'üncü katında dış duvar sıvası yapan Ahmet Samra, halatlarının kopması sonucu üzerinde bulunduğu iskeleyle birlikte aşağı düştü. Yaralanan işçi çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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