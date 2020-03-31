İnşaattan düşen işçi öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
31.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:55
Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 307. Sokak'taki inşaatın ikinci katında çalışan Ahmet Kaplan (56), kalıp çakma işlemi sırasında dengesini kaybederek zemine düştü.
İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaplan'ın cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA