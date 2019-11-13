İnşaattan düşen işçi öldü
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İnşaattan düşen işçi öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

13.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:17
İnşaattan düşen işçi öldü

'nın merkez ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Sait Savan (42), binanın asma katında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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