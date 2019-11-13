İnşaattan düşen işçi öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Sait Savan (42), binanın asma katında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.