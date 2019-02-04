İnşaattan Düşen İşçi Öldü
Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Eyüp Elmas (48), çatı katından dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elmas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA