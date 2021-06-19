İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da inşaattan düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da inşaattan düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Osman Altuntaş inşaatın 3. katında kalıp çakarken dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı işçini düştüğünü gören ve sesini duyanlar 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman Altuntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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